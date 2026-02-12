Naslovnica
Po burni podelitvi vrtnic v vili ponovno izbruhnil prepir

Zagreb, 12. 02. 2026 11.02 pred 31 minutami

Avtor:
E.K.
Lara in Lana

Nove pustolovščine in skupinski zmenki v priljubljeni oddaji Sanjski moški Hrvaške ne prinašajo le romantike, ampak tudi šokantne preobrate in nove prepire. Dekleta odkrito zahtevajo pozornost in napovedujejo različna soočenja.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Po burni podelitvi vrtnic se vtisi še niso polegli, v vili pa znova prihaja do nesoglasij. Nekatera dekleta se veselijo, druga obrekujejo, tretja pa trdijo, da je vse, kar se je zgodilo, zgolj igra ega.

Antonela
Antonela
FOTO: VOYO

Prispejo nova pisma in začnejo se skupinski zmenki. Morska pustolovščina in adrenalinska vožnja prebudita romantiko, a tudi ljubosumje. Medtem ko nekatere uživajo, druge ne skrivajo nervoze in odkrito zahtevajo več pozornosti.

In potem – šok! Na obeh zmenkih se bo zgodilo nekaj nepričakovanega. Ena od kandidatk sporoča: "Od mene ne bo dobil niti kančka prizanesljivosti. V hiši se je pravkar začel nov konflikt."

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške oddaje pop tv voyo
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
12. 02. 2026 11.33
Te so kot naše lewe poslanke v Parlamentu. Ena hujša od druge.
Odgovori
0 0
bibaleze
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
