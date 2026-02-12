Po burni podelitvi vrtnic v vili ponovno izbruhnil prepir

Po burni podelitvi vrtnic se vtisi še niso polegli, v vili pa znova prihaja do nesoglasij. Nekatera dekleta se veselijo, druga obrekujejo, tretja pa trdijo, da je vse, kar se je zgodilo, zgolj igra ega.

Prispejo nova pisma in začnejo se skupinski zmenki. Morska pustolovščina in adrenalinska vožnja prebudita romantiko, a tudi ljubosumje. Medtem ko nekatere uživajo, druge ne skrivajo nervoze in odkrito zahtevajo več pozornosti.

In potem – šok! Na obeh zmenkih se bo zgodilo nekaj nepričakovanega. Ena od kandidatk sporoča: "Od mene ne bo dobil niti kančka prizanesljivosti. V hiši se je pravkar začel nov konflikt."