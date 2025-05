Pokukajte v zakulisje dogodka Skrito v raju

"Mislim, da si dobra tri leta nazaj, ko smo začeli s snemanjem, nobeden ne bi upal niti približno predstavljati, da bo Skrito v raju postal to, kar je danes. Hvala za vso ljubezen, ki ste jo zadnji dve leti dajali seriji, našim likom in nam. Da ste se že drugič zbrali v takšnem številu in nas tako lepo sprejeli, je surrealno," je zapisala in dodala: "Nina vas ma rada," tako je namreč ime njenemu liku v Skrito v raju.