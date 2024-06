Bo Ryan Reynolds v filmu Varna hiša odkril, kdo igra dvojno igro?

Ryan Reynolds nastopa v vlogi mladega agenta CIE Matta Westona, ki si dolgo časa prizadeva za napredovanje, toda njegova prva resna preizkušnja se sprevrže v srhljivo tekmo s časom in smrtjo. Med nezanimivo službo varovanja varne hiše v Južnoafriški republiki agenti pripeljejo enega najbolj iskanih ubežnikov, karizmatičnega izdajalca državnih skrivnosti Tobina Frosta (Denzel Washington). V nepričakovanem napadu neznancev Matt ostane sam in na begu pred morilci s seboj odpelje Tobina. Toda prekanjeni mojster psiholoških trikov Mattu kmalu vcepi dvom, kdo so resnični napadalci in kdo morda igra dvojno igro.