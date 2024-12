Bo v novi turški nadaljevanki na POP TV usoda ponovno združila mater in sina?

FOTO: PRO PLUS

Igralska zasedba turške nadaljevanke To je moj sin

To je moj sin je ganljiva zgodba o Akci, hčeri prostitutke, ki nima sreče s partnerjem. Da bi svojemu otroku zagotovila boljšo prihodnost, se odreče materinstvu. Sule iz premožne družine ji obljubi, da bo lepo skrbela za malega Efeja. A po petih letih Akca odkrije, da njen sin v novi družini ni našel sreče. Se bo Akca borila za svojega sina? Ju bo usoda ponovno združila? Priča bomo neverjetni zgodbi o ljubezni ter nezlomljivi vezi med materjo in otrokom.

Kako se začne zgodba?

Akca je hči prostitutke, ki se je odrekla materinstvu, da bi svojemu otroku zagotovila boljšo prihodnost. Posvojila ga je Sule iz premožne družine in obljubila, da bo lepo skrbela za malega Efeja. A po petih letih Sule noče več Efeja, ker ni njen pravi sin in ker je rodila Buraka. Njen mož Ali Kemal misli, da žena trpi za poporodno depresijo. Melek se dobi z Efejevo biološko mamo. Kmalu Akca izve, da so Hasana, Efejevega biološkega očeta, izpustili iz zapora, kar bo še bolj zapletlo situacijo ...