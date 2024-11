Božični filmi na POP TV

Verjetno nas že veliko odšteva do najbolj čarobnega časa v letu, ki ga preživimo z družino in prijatelji ter ustvarjamo nepozabne trenutke. Da bi lažje dočakali božične praznike, nam bodo v novembru petke krajšali božično obarvani romantični filmi na POP TV.

Petek, 1. 11., ob 23.25

ZADNJI BOŽIČ (Last Christmas), angleška romantična komedija, 2019 Igrajo: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson Režija: Paul Feig Kate v trgovini z božičnimi okraski dela kot prodajalka, svojo službo pa, medtem ko mora biti oblečena v palčico in zvončkljati s škornji, sovraži. Njeno življenje je polno slabih odločitev in prav nič ji ne gre po maslu. Ko v njeno življenje vstopi Tom, se ji življenje obrne na glavo in zdi se preveč dober, da bi bil resničen. In ko se London pripravlja na enega najčudovitejših praznikov v letu, božič, se zdi, da jima bližina ni usojena. A včasih je treba pustiti, da sneg pade, kamor lahko in prisluhniti srcu ... In treba je imeti upanje. Romantična komedija vključuje glasbo Georgea Michaela, tudi praznično klasiko, po kateri je film dobil naslov. Petek, 8. 11., ob 23.45

BOŽIČNI ČEVLJI (A Shoe Addict's Christmas), ameriška romantična komedija, 2018 Igrajo: Candace Cameron Bure, Luke Macfarlane, Jean Smart Režija: Michael Robison Ko ostane prodajalka Noelle na božični večer ujeta v veleblagovnici, v kateri dela, naleti na nepričakovano odkritje. Božič je pred vrati. Prodajalka Noelle se je znašla na življenjskem razpotju in ni nič kaj optimistična glede svoje prihodnosti. Ko na zasneženi božični večer ostane pozno v službi, ugotovi, da so jo pomotoma zaklenili v veleblagovnico. Nenadoma se od nikoder pojavi čudaška ženska na oddelku s čevlji in Noelle pove, da je njen angel varuh. Kmalu se mora Noelle soočiti z duhovi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, hkrati pa odkrije pravi duh božiča. Petek, 15. 11., ob 23.05

PODEŽELSKI BOŽIČ (Cross Country Christmas), kanadska romantična komedija, 2020 Igrajo: Rachael Leigh Cook, Greyston Holt, Jon Cor, Jordana Largy Režija: Catherine Cyran Nekdanja sošolca Lina in Max potujeta domov za praznike. Ko mora njuno letalo zasilno pristati zaradi snežne nevihte, ugotovita, da bosta do božiča težko prispela v domači kraj. Ker sta odločena, da bosta božične praznike preživela s svojimi najdražjimi, združita moči in se skupaj podata na nenavadno popotovanje. Neobičajni par premaguje oviro za oviro in se kmalu povsem nepričakovano zbliža. Petek, 22. 11., ob 22.50

PA LE BO BOŽIČ (It's Beginning to Look a Lot Like Christmas), ameriška romantična komedija, 2019 Igrajo: Eric Mabius, Tricia Helfer, Aliza Vellani, Raf Rogers, Coleen Winton Režija: David Weaver V romantični komediji spremljamo Liama in Sarah, dolgoletna tekmeca in župana sosednjih mestec. Ko obe mesteci nepričakovano prideta v finale tekmovanja za mesto z najboljšim božičnim vzdušjem, se odločita sodelovati, da bi pokazala, kakšen pomen ima božič za njuni skupnosti. Sarah in Liam skupaj preživljata vse več časa in kmalu odkrijeta lastni božični čudež. Petek, 29. 11., ob 22.45

