Eden najbolj spektakularnih prizorov pregona v filmu Umri pokončno 5

Zasnova scenarija za zadnji film je nastala na podlagi zamisli Willisa, ki je želel raziskati razmerje med očetom in sinom v okolju, ki bi ju prisililo, da pozabita na medsebojne razlike in zamere, če hočeta preživeti.

Bruce Willis je spet v čevljih slovitega policista Johna McClana, ki se kot zakleto vedno ob pravem času znajde na napačnem mestu. Se težave lepijo nanj ali jih išče sam? Tokrat se odpravi v Moskvo, da izsledi svojega odtujenega sina Jacka, ki se je znašel v težavah z oblastmi. Oče in sin morata pozabiti na stare zamere, če hočeta preprečiti zločin z morebiti katastrofalnimi posledicami na najbolj zapuščenem kraju na svetu – v Černobilu. Bosta odnesla celo kožo iz divjih cestnih pregonov in smrtonosnih strelskih obračunov?

Bruce Willis je znan po svoji uspešni hollywoodski karieri, ki se razlega čez nekaj desetletij, s svojimi vlogami pa se je vpisal v srca gledalcev, predvsem oboževalcem akcijskih stvaritev. Nepozaben je bil v filmih franšize Umri pokončno, blestel je prav tako v Armageddonu iz leta 1998 in številnih drugih. Pojavil se je tudi v ikoničnih filmih, kot so Šund, Peti element, Šesti čut, 12 opic in Mesto greha. Njegovi liki so pogosto za grobo zunanjostjo skrivali zlato srce.

Toda hollywoodskemu zvezdniku se je leta 2022 zaradi diagnoze afazija zrušil svet. Njegova družina je sporočila, da stanje vpliva na njegove kognitivne sposobnosti, igralec pa zato ne bo mogel opravljati poklica, ki ga tako ljubi. Osebe, ki trpijo za afazijo, imajo težave z govorom, razumevanjem, branjem, pisanjem in seštevanjem. Leta 2022 se je zvezdnik zaradi diagnoze afazije odločil za upokojitev, leto pozneje pa so zdravniki odkrili, da ima Bruce demenco.

Neuničljivi policist John McClane se bo znova znašel v primežu okorelih kriminalcev v soboto, 7. 9., ob 20:00, na POP TV!