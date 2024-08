Einsteinov pravnuk mora razrešiti zapleten primer v sobotnem filmu na POP TV

32-letni Felix je genij. Sodeluje pri več znanstvenih raziskovalnih projektih in je najmlajši profesor, ki je kdajkoli poučeval teoretično fiziko na svoji univerzi. Je tudi pravnuk slavnega znanstvenika Alberta Einsteina. Vendar je Felix hudo bolan, saj ima redko dedno Huntingtonovo bolezen, ki povzroča postopno razpadanje živčnih celic v možganih. Ko mladega genija obtožijo kraje in zlorabe prepovedanih poživil, mu policija ponudi dogovor. Če jim bo pomagal razrešiti primer umora, mu ne bo treba prestajati zaporne kazni in bo lahko nadaljeval svoje raziskave. Lahko Felix v napeti tekmi s časom razreši primer umora?