Filmski maraton o neustrašnem arheologu Indiani Jonesu na POP TV

OGLAS

Prva epizoda dogodivščin arheologa Indiane Jonesa – Lov za izgubljenim zakladom – je nastala davnega leta 1981. Nadaljevanje – Indiana Jones in tempelj smrti – je po velikem uspehu prvega dela sledilo leta 1984. Indiana Jones in zadnji križarski pohod je v kinematografe prišel leta 1989, potem pa sta do četrtega dela Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje pretekli skoraj dve desetletji. Prve štiri filme si bomo lahko ogledali ob sobotah na POP TV. Sobota, 20.7., ob 20.00 na POP TV

icon-expand

INDIANA JONES IN LOV ZA IZGUBLJENIM ZAKLADOM (Raiders of the Lost Ark), ameriški pustolovski film, 1981 Igrajo: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, John Rhys-Davies Režija: Steven Spielberg Lov za izgubljenim zakladom je prvi iz serije uspešnic o arheologu, profesorju in pustolovcu Indiani Jonesu, ki ga upodablja Harrison Ford. Zgodba se dogaja okoli leta 1935. Ameriška vlada Jonesa obvesti, da so nacisti odkrili nahajališče skrinje zaveze, v kateri naj bi bilo zapečatenih deset božjih zapovedi. Indyjeva naloga je, da zgodovinski artefakt, ki naj bi imel čudežno moč, najde pred Nemci. Misija ga popelje na nevarno pot, polno razburljivih dogodivščin, na kateri ga spremlja nekdanja ljubezen Marion. ZANIMIVOST: Idejo za film o Indiani Jonesu je producent George Lucas predstavil Spielbergu med dopustom na Havajih. Lucas si je namreč želel, da bi ustvaril sodobno različico filmske serije iz 1930. in 1940. Film je postal uspešnica in prejel štiri oskarje. Sobota, 27.7., ob 20.00 na POP TV

icon-expand

INDIANA JONES IN TEMPELJ SMRTI (Indiana Jones and the Temple of Doom), ameriški pustolovski film, 1984 Igrajo: Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri Režija: Steven Spielberg Indiana Jones v nočnem klubu spozna pevko Willie Scott. Willie z Indyjevo pomočjo komaj ubeži smrti, nato pa ju pot zanese v Indijo, kjer ju čaka velika avantura. Najti morata magični kamen, ki so ga ukradli prebivalcem neke vasice. Obeta se jima vrsta nepozabnih in napetih pustolovščin, borb za življenje in tudi romantičnih trenutkov, čeprav je sprva videti, da se Willie in Indy ne prenašata najbolje. ZANIMIVOST: Nekatere filme so določene države prepovedale. Indiana Jones in tempelj smrti je bil prepovedan v Indiji. Razlog? Konzumiranje opičjih možganov. Sicer pa so Spielbergovemu filmu očitali tudi "rasističen prikaz Indijcev ter imperialistične težnje". Opice sicer pri njih veljajo za svete živali, režiser pa filma ni posnel v Indiji temveč na Šrilanki. Sobota, 3.8., ob 20.00 na POP TV

icon-expand

INDIANA JONES IN ZADNJI KRIŽARSKI POHOD (Indiana Jones and the Last Crusade), ameriški pustolovski film, 1989 Igrajo: Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, River Phoenix Režija: Steven Spielberg V tretjem filmu o Indiani Jonesu bo Harrison Ford iskal čašo, iz katere naj bi Jezus Kristus pil med svojo zadnjo večerjo. Pitje iz te čaše menda zagotavlja večno mladost. Med iskanjem bo moral Indy obračunati z zlobnimi nacisti in iz njihovih krempljev rešiti očeta. Pot ga bo ponesla na različne konce sveta, spremljala pa ga bo lepa umetnostna zgodovinarka Elsa Schneider. ZANIMIVOST: Jackie Stewart, nekdanji prvak Formule 1, je povedal, kako je pred leti pomagal Stevenu Spielbergu pri snemanju filma Indiana Jones in zadnji križarski pohod. Režiser je namreč želel snemati v zgodovinskem mestu Petra, ki pa spada h kulturni dediščini, in ni vedel, kako dobiti dovoljenje. Stewart je povedal, da se je skupaj s Harrisonom Fordom, Seanom Conneryjem in Spielbergom udeležil dobrodelnega dogodka, na katerem so streljali glinene golobe. Spielberg je opazil jordanskega kralja Huseina, Stewart pa ga je spodbudil, naj gre poklepetat z njim. Režiser je bil zelo vesel, ko je dobil dovoljenje za snemanje filma. Sobota, 10.8., ob 20.00 na POP TV

icon-expand

INDIANA JONES IN KRALJESTVO KRISTALNE LOBANJE (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull), ameriški akcijski film, 2008 Igrajo: Harrison Ford, Shia LaBeouf, Cate Blanchett, Ray Winstone Režija: Steven Spielberg Najbolj priljubljen arheolog in pustolovec Indiana Jones se po dvajsetih letih odpravi na novo pustolovščino. Med hladno vojno v osemdesetih letih sovjetski tajni agenti opazujejo profesorja Henryja Jonesa, ko mu neznani mladenič prinese kodirano sporočilo starega kolega Henryja Oxleyja. Sovjetski agenti, ki jih vodi Irina Spalko, sledijo Jonesu in mlademu Muttu v Peru. S pomočjo Oxleyjevega sporočila tam najdeta legendarno lobanjo, ki je narejena iz enega samega kosa kremenjaka. Indiana Jones mora lobanjo prenesti na njeno prvotno mesto, toda Irina jo hoče zase, saj bo na ta način pridobila moč, s katero lahko ogrozi obstoj zahodnega sveta. ZANIMIVOST: Pri snemanju četrtega filma je Harrisona Forda razjezilo dejstvo, da po novem zaradi varnosti ne dovolijo več pravih pripomočkov, temveč jih večino dodajo kasneje z računalnikom. Ford, ki je pred tem že trikrat vihtel bič kot filmski Indiana Jones, je povedal, da ne misli sodelovati, če mu ne bodo dovolili uporabljati pravega biča.

Harrison Ford kot legendarni Indiana Jones FOTO: PRO PLUS icon-expand