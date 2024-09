Goldie Hawn in Amy Schumer postaneta žrtvi ugrabitve v komediji na POP TV

Ko sanjaško in vihravo mlado dekle Emily tik pred skupnim dopustom zapusti fant, prepriča svojo pretirano skrbno in bolestno previdno mamo Lindo, da gre z njo na eksotični dopust v Ekvador. Toda v želji po nepozabni pustolovščini postaneta nenadoma žrtvi ugrabitve. Ko se mati in hči znajdeta skupaj v ujetništvu, sta prisiljeni najti skupni jezik, medtem ko se poskušata rešiti iz divje nepredvidljive pustolovščine v pragozdu.

V akcijski komediji Blondinki v džungli (Snatched) se v glavni vlogi komičarki Amy Schumer pridruži tudi zabavna oskarjevka Goldie Hawn, ki je za to priložnost prvič po 15 letih znova zaigrala v celovečercu. Po več letih premora jo je namreč Amy prepričala, da je z njo posnela film.

Poleg Amy Schumer in Goldie Hawn v komediji nastopajo tudi Wanda Sykes, Joan Cusack, Ike Barinholtz, Christopher Meloni in druga znana imena. Film pa je režiral Jonathan Levine.