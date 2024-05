Mamma Mia! Spet začenja se z zvezdniško zasedbo na POP TV

V nadaljevanju velike uspešnice iz leta 2008 bomo ob glasbi skupine Abba spoznali, kako so se med glavnimi liki spletle prijateljske in ljubezenske vezi. Pet let po dogodkih iz prvega filma se Sophie pripravlja na veliko ponovno odprtje hotela Bella Donna, hkrati pa spoznava zgodbo iz leta 1979, ko je njena mati prispela na otok Kalokairi. Ta razkrije, kako je mlada Donna spoznala tri morebitne očete svoje bodoče hčere, Sophie pa se med premišljevanjem o materini preteklosti zave, da je bolj podobna svoji materi, kot je sprva mislila.

Poleg Amande Seyfried in Meryl Streep v romantičnem muzikalu nastopajo še Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Lily James, Julie Walters, Christine Baranski, Alexa Davies in druga znana imena.

V vlogi babice, ki nepričakovano obišče Sophie, bo zablestela pevka Cher.

Film si morate vsekakor ogledati, če ste ljubitelj večnih klasik legendarne skupine Abba, saj boste znova lahko zaplesali in zapeli na glasbo priljubljene skupine, in sicer na uspešnice, ki jih v prvem delu niste slišali.