Na POP TV ena najboljših romantičnih komedij vseh časov

Film Čedno dekle (Pretty Woman) je bil velika uspešnica že leta 1990, ko se je prvič pojavil v kinematografih, danes pa velja za eno kultnih romantičnih komedij. Prav vloga prostitutke Vivian je zvezdnici Julii Roberts prinesla prvo nominacijo za oskarja in poskrbela za razcvet njene kariere v Hollywoodu. S svojo rdečo grivo in škornji iz umetnega usnja pa je postala "ameriška ljubljenka". Film bo na sporedu v nedeljo, 9.6., ob 20.00 na POP TV.

V romantični komediji Čedno dekle (Pretty Woman) spremljamo Edwarda Lewisa (Richard Gere), bogatega in brezobzirnega poslovneža, ki mu sklepanje poslov pomeni smisel življenja. Na službeni poti v Los Angelesu po spletu okoliščin spozna privlačno prostitutko Vivian (Julia Roberts). Vivian z Edwardom ostane ves teden ter se iz dekleta na klic prelevi v pravo damo in Edwardu ukrade srce. Film je zagotovo postal uspešnica zaradi kemije med rdečelaso igralko in zapeljivim Richardom Gerom ter Julijinega šarma, dolgih nog in očarljivega nasmeha. Julia Roberts, ki je pred več kot 30 leti zaigrala v filmu Čedno dekle (Pretty Woman) in tako požela svetovno slavo, je imela veliko srečo, saj so se za vlogo potegovale tudi Winona Ryder, Drew Barrymore in Uma Thurman. ALI STE VEDELI? Med glavnima igralcema je precejšnja razlika v letih. V času snemanja je bil Richard Gere star 40 let, Julia pa 22. Ker je bila vloga prostitutke za tisti čas precej kontroverzna, so jo pred Robertsovo zavrnile Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Daryl Hannah in Jennifer Jason Leigh.

Vlogo Edwarda so sprva ponudili Alu Pacinu in Sylvestru Stallonu, vendar sta jo oba zavrnila. Med kandidati za to vlogo so bili tudi John Travolta, Denzel Washington in Burt Reynolds. Sprva je bilo mišljeno, da bo naslov filma 3.000 dolarjev. Toliko namreč Vivian dobi za eno noč spremstva. Da bi kopel na snemanju dovolj spenili, so morali uporabiti detergent za posodo. V kad so ga zlili toliko, da je mešanica Julii uničila rdečo barvo las. Med prizorom, v katerem se Vivian na glas smeji ob gledanju komedije, je režiser Garry Marshall Julio žgečkal po podplatih. Med sceno seksa pa je bila simpatična Julia tako nervozna, da je dobila kožni osip. Čeprav ima Julia Roberts dolge noge, očitno niso bile dovolj dolge za filmski plakat. Na ikoničnem posterju so namreč uporabljene noge njene dvojnice Shelley Michelle. Zanimivo je tudi, da ima Richard Gere na plakatu črne lase, medtem ko je v filmu sivolas.

Ena najboljših romantičnih komedij vseh časov bo na sporedu v nedeljo, 9.6., ob 20.00 na POP TV.