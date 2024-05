Na POP TV komedija o razvajenem žigolu, ki čez noč ostane brez vsega

Maximo, profesionalni žigolo, se socialno dviguje po družbeni lestvici na račun starejših, bogatih vdov. Po 25 letih zakona ga njegova 80-letna žena da na čevelj in si poišče družbo mladega prodajalca avtomobilov. Maximo se mora odseliti iz dvorca in prositi svojo odtujeno sestro, da ga sprejme pod streho. V realnem svetu ga čakajo izzivi vsakdanjega življenja, a zapeljivec že kuje načrte, kako bo zaslužil s svojevrstnimi talenti.

"To si želim postati, ko bom velik ," pove mali Maximo svoji sestri Sari, ko si ogledujeta luksuzno naslovnico revije, na kateri se bohoti starejši bogataš s svojo mlado in lepo ženo. " Zagotovo ni obogatel, ne da bi v življenju tudi kaj delal ," skeptično pripomni Sara. Odločni Maximo pa ji odgovori: " Ne želim njegove službe, ampak njeno ."

Velika želja, da mu v življenju ne bi bilo treba delati, se Maximu v prihodnosti uresniči. Živi v razkošni vili z bazenom, impresivnim voznim parkom in celo vrsto služabnikov, ki mu strežejo od jutra do večera. Dokler ga po 25 letih zakona na njegovo veliko presenečenje zavoljo mlajšega ljubimca pred vrata svoje luksuzne vile ne postavi njegova več kot 80-letna žena.

ZANIMIVOSTI:

Glavni igralec Eugenio Derbez velja za enega najbolj popularnih igralcev Latinske Amerike, vloga Maxima pa je njegova prva glavna vloga v angleščini.

Salma Hayek in Eugenio Derbez, ki v filmu igrata brata in sestro, sta dobra prijatelja že trideset let. Do sedaj v filmu nista še nikoli sodelovala, se je pa verjetno že zgodilo, da sta skupaj praznovala rojstni dan – oba sta namreč rojena 2. septembra.

Ko so glavnega igralca Eugenia Derbeza vprašali, kako je za vlogo mlajšega sebe našel igralca, ki mu je tako zelo podoben, je ta povedal, da je to načrtoval že 25 let pred snemanjem filma. Vlogo so namreč zaupali njegovemu sinu Vadhirju Derbezu.

Komedija Kako biti latino ljubimec v soboto ob 20.00 na POP TV.