Na POP TV po knjižni uspešnici posneta romantična komedija, ki je požela pohvale kritikov

Romantična komedija je posneta po prvem delu knjižne trilogije avtorja Kevina Kwana . Film Noro bogati Azijci je bil po 25 letih prvi hollywoodski film, ki je imel povsem azijsko igralsko zasedbo in je zato postavil pomemben mejnik med hollywoodskimi filmi. Zgodba je postavljena v svet uglednih in najbogatejših Kitajcev, ki se zabavajo z iskanjem umetnin po dražbenih hišah ter kupujejo cele dizajnerske kolekcije v Parizu.

Po knjižni uspešnici posneta zgodba spremlja Rachel Chu, Američanko kitajskega rodu iz New Yorka, ki se s svojim fantom Nickom Youngom odpravi na poroko njegovega najboljšega prijatelja v Singapur. Toda Nick je svojemu dekletu pozabil povedati nekaj ključnih podrobnosti. Kot prvo – odraščal je v hiši, ki je videti kot palača; kot drugo – več časa je preživel na zasebnih letalih kot v avtomobilih; in kot tretje – povsem slučajno je eden najbolj zaželenih samskih moških v državi. Kot Nickovo dekle ima Rachel v trenutku, ko stopi z letala, tarčo na hrbtu in njene umirjene počitnice se kmalu spremenijo v tek čez ovire.

Constance Wu je bila prva in edina igralka, ki je bila izbrana za glavno vlogo. Zaradi njenega urnika so celo prilagodili in prestavili snemanje filma. Za Henryja Goldinga pa je bila to prva filmska vloga, saj je bil pred tem voditelj oddaje. Henry je večkrat zavrnil avdicijo za vlogo, ker je menil, da ni dovolj dober zanjo. Šele ko ga je režiser Jon M. Chu prek skupnega prijatelja kontaktiral, ga je končno prepričal, da je sprejel vlogo.