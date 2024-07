Na POP TV premierno makedonski film, ki ga je navdihnila resnična izkušnja

"Kaj nas definira: naša etnična pripadnost, vera, spol? Kaj nas deli ali združuje? To je zgodba o negotovosti življenja, naključnih srečanjih, ki združijo agresorja in žrtev ter obujajo bolečo preteklost; to je zgodba o nemogočih povezavah, o ljubezni in absurdu. Film se začne kot ekskurzija, ki jo vodi humor, in se razvije v grenko izkušnjo. Naravni ritem je prvinski in je tesno povezan s človeškimi raziskovalnimi tehnikami pri iskanju resnice po nasilju. Film vidim kot simfonijo koreografiranih gibov, ki odpirajo plasti čustev, ta gledalca počasi zapletajo v vrtoglavo izkušnjo. /.../ Najsrečnejši človek na svetu je zame nekakšna pesem, ki slavi najboljše vidike tistega, kar sta nekoč bila Jugoslavija in Sarajevo – najlepše mesto na svetu, ki ima tudi najlepše ljudi," je o svojem celovečernem filmu povedala režiserka Mitevska.