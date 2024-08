Na POP TV premierno srbski film, v katerem se oče iz poraženca prelevi v heroja

Oče (Otac) je zgodba o moškem, ki mu zaradi revščine odvzamejo otroke. To je zgodba o poražencu, izobčencu in ponižanem človeku, ki se peš odpravi iz svoje vasi na jugu Srbije do glavnega mesta, z enega konca države na drugega, zaradi protesta, dostojanstva in obupa, da bi tako opozoril nase in na sebi podobne. Na poti se sooči tudi s skušnjavami; tihotapec beguncev mu ponudi pištolo in mu predlaga, da njegove otroke preprosto ugrabita. Toda Nikola to zavrača in gre naprej po svoji poti, postane močnejši in odločnejši ter se na tem svojem mitskem potovanju iz poraženca prelevi v junaka.