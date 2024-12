Na POP TV prihaja dokumentarna serija, ki nas bo popeljala na safari v Afriko

Dokumentarna serija SKRIVNI SAFARI: V DIVJINO je posneta v konzervatu Ol Pejeta v osrednji Keniji in skozi oči predanih rangerjev, ki živijo in varujejo ogrožene vrste divjih živali, pripoveduje neverjetne zgodbe. Ne spreglejte v soboto, 30.11., ob 17:55 na POP TV.

Predani rangerji skrbijo za živali v rezervatu Ol Pejeta. FOTO: PRO PLUS icon-expand

V prostrani afriški divjini se pišejo intimne drame najredkejših in najlepših bitij na svetu. V nadvse zanimivi dokumentarni seriji bomo priča življenju izjemne množice divjih živali od slonov in povodnih konjev do levov, hijen ter nojev. Zgodbe divjih živali bodo predstavljene skozi oči tistih, ki jih najbolje poznajo, ekipe predanih rangerjev, ki jih pomagajo varovati. Vsaka epizoda namreč raziskuje zgodbe živali od rojstva do smrti, ki jih skozi zabavna in ganljiva pričevanja pripovedujejo oskrbniki, ki so z njimi vsak dan.



Kaj nas čaka v dokumentarni seriji? V prvi epizodi lačni trop levinj nujno potrebuje žrtev, vendar je Sekela, njihova najboljša lovka, pogrešana. Ogrožena nosoroginja Lola je skotila samčka, a rangerje skrbi, da bi njen mladič lahko postal žrtev plenilcev. Medtem v mokriščih samica žerjava išče partnerja. Divje živali so sredi kenijske pokrajine najbolj ranljive. Med drugim bomo videli še, kako žrebička zebre ogroža leopard, ki se je prikradel v ogrado črede, kako nosoroga rangerji izpustijo v divjino v upanju, da si bo sam poiskal družico, levinja bo iskala svoje pogrešane mladiče, dolgoletno vladavino alfa samca pavijana pa bo ogrožal mlajši tekmec.

V rezervatu Ol Pejeta bivata zadnji dve severni beli nosoroginji Najin in Fatu, ki predstavljata zadnje upanje za njihovo preživetje. Obe nosoroginji noč in dan ščitijo oboroženi varnostniki, znanstveniki pa se borijo za preživetje funkcionalno izumrle vrste, saj bi to za človeštvo pomenilo še eno veliko izgubo. Rezervat je prav tako zatočišče številnim črnim in južnim belim nosorogom, ki bi jih divji lovci v divjini nemudoma pobili zaradi njihovih rogov.

Severni beli nosoroginji FOTO: AP icon-expand