Na POP TV prihaja nova turška serija Utrip srca

Gokhan Alkan in Oyku Karayel igrata v glavnih vlogah.

Igralko Oyku Karayel smo spremljali že v turških serijah Usodni diamanti (Kara Para Ask) in Igra usode (Kaderimin Oyunu) , ki sta bili zelo dobro sprejeti med slovenskimi gledalci. Kot zanimivost naj omenimo, da ima Oyku sestro dvojčico.

V turški nadaljevanki Utrip srca (Kalp Atisi) v glavnih vlogah nastopata Oyku Karayel in Gokhan Alkan , ki sta bila v Turčiji leta 2017 tudi okronana za najboljši televizijski par. Poleg njiju v seriji igrajo še Ege Kokenli, Burak Ceylan, Hakan Gercek, Burcu Turunz, Selahattin Pasali in drugi.

Serija Utrip srca pripoveduje zgodbo Eylul in Ali Asafa. Ko je 12-letna Eylul izgubila mamo, jo je iz bede spravil prav njen učitelj biologije Ali Asaf. Po dolgih letih se oba srečata v isti bolnišnici kot nevrokirurga in medsebojna naklonjenost je še vedno očitna. Jima bo uspelo utrip srca spraviti v enak ritem?

Kaj nas čaka v prvi epizodi serije?

Serija Utrip srca pripoveduje zgodbo Eylul in Alija. Mala Eylul v otroštvu noče hoditi v šolo. Ker šprica pouk in se pretepa, jo oče odpelje k babici, kjer se bo vpisala v novo šolo. A tudi tu se Eylul potika po ulici in počne neumnosti. Ko ukrade zgoščenko s filmom, jo pred besnim prodajalcem brani Ali, ki se slučajno znajde tam.

Kako se bosta njuni življenjski usodi prepletali in kakšne prepreke bosta morala premagati, da bosta skupaj, bomo izvedeli v prihajajočih epizodah serije.

