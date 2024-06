Nova sezona priljubljene hrvaške serije Botri na POP TV

Nova sezona priljubljene serije Botri se 17. junija vrača na POP TV s številnimi novostmi, ki bodo zagotovo razveselile gledalce. Že znane obraze čakajo razburljivi zapleti, ko se zapletajo v zanimive življenjske situacije, novi liki, ki jih bomo šele spoznali, pa bodo zgodbi dodali novo dimenzijo in dinamiko. Zaglave bodo doživele popoln pretres z novimi dogodki in zanimivimi preobrati.

Štrene domačinov bo pomešal Stanislav Stanley Cukela (Žarko Radić), bogati izseljenec, ki že leta živi v Kanadi. Odločil se je, da bo upokojenske dni preživel v domačem kraju, njegov glavni cilj pa je Zaglave popeljati v turistične vode. "Naj vam povem skrivnost. Ko so me povabili k sodelovanju, se nisem mogel upreti, saj so res zbrali odlično igralsko zasedbo. Mislim, da je to največja skrivnost uspeha te serije, saj v njej nastopajo čudoviti liki, s katerimi se ljudje lahko poistovetijo, mislim, da je to to," pove Žarko, čigar lik ima neporavnane račune iz preteklosti z nekaterimi Zaglavčani.

Za Stanislavom v mesto prispe tudi njegov sin Tommy (Fabijan Pavao Medvešek), ki prihaja v Zaglave, da bi pozdravil strto srce po razhodu z dolgoletnim dekletom. "Moj prihod je zahteven, saj sem jaz tisti, ki mora spremeniti nekatere pomembne stvari, kar pravzaprav ni lahka naloga. Upam, da bo ljudem zabavno in nekako verjamem, da bo zelo zanimivo spremljati dogajanje v seriji," napoveduje Fabijan.