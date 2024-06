Nova sezona turške serije Materina ljubezen na POP TV

V težko pričakovanem nadaljevanju priljubljene serije Materina ljubezen se nadaljuje zgodba deklice Zeynep s hudo srčno okvaro, ki je ostala brez mame. Da se ne bi še bolj vznemirjala, njen oče Murat najame Nazli, ki je na las podobna pokojni mamici, da deklici igra mamo. Murat in Nazli se zaljubita, a je Muratova mama Asude pripravljena narediti vse, da prepreči to ljubezen. Vsi, ki nasprotujejo njuni ljubezni, pa za razdor izkoriščajo malo Zeynep.

Kaj nas čaka v prvi epizodi?

Murat se ne more sprijazniti z Nazlijino zavrnitvijo, za vse skupaj pa krivi Furkana. Sestane se z njim in mu v neprijetnem tonu celo zagrozi. Sredi pogovora se pojavi Nazli in se sporeče z Muratom. Medtem Sumbul izve, da je Nazlijina poroka odpovedna. Furkan pa ima priložnost, da Nazli pojasni, kaj še vedno čuti do nje.

Deklica, ki v seriji igra Zeynep Aslan, je že od malih nog pokazala velik potencial za igro. Mlado igralko po imenu Gece Isik Demirel so opazili že v prvih letih življenja, saj ima talent za upodabljanje igranih čustvenih reakcij. Devetletnico tako zagotovo čaka svetla prihodnost v igralski karieri.