Petkovi romantični filmi na POP TV

POROKA V VINOGRADU (Valentine in the Vineyard), ameriški film, 2019

Igrajo: Rachael Leigh Cook, Brendan Penny, Marcus Rosner, Tegan Moss

Režija: Terry Ingram

Ponovno spremljamo vinarja, ki sta se združila tako v poslu kot v ljubezni. Nate končno zaprosi Frankie, vendar se dogovorita, da bosta načrtovanje poroke preložila po trgatvi. Ko nenadoma njegov brat Marco in njena sestrična Lexi oznanita, da se bosta poročila na valentinovo, se Frankie in Nate odločita, da jima ne bosta ukradla pozornosti ter jima ponudita, naj se poročita v njunem vinogradu. Toda med načrtovanjem poroke pride do zapletov, zaradi katerih se Frankie in Nate začneta spraševati, ali sta res ustvarjena drug za drugega ali sta si preveč različna.