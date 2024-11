Petkovi romantični filmi na POP TV

TU TE ZAPUŠČAM (This Is Where I Leave You), ameriški film, 2014

Igrajo: Jason Bateman, Tina Fey, Jane Fonda, Adam Driver, Rose Byrne

Režija: Shawn Levy

Po očetovi smrti se sprti in med seboj povsem različni odrasli bratje in sestra vrnejo v rodni kraj, kjer so po želji pokojnika prisiljeni preživeti ves naslednji teden pod isto streho – skupaj z zelo svobodomiselno materjo ter zakonci, nekdanjimi partnerji in nesojenimi ljubeznimi. Soočiti se morajo z napakami iz preteklosti, skrhanimi družinskimi odnosi in svojimi propadlimi zakoni, postavljeni med svojce ter prijatelje, ki jih najbolje poznajo in ljubijo. Sredi kaosa, duhovitih pripetljajev, srčnih tegob in iskanja odrešitve se med njimi naposled razvije trdna vez, mogoča le v družini.

Petek, 8. november, ob 21.15