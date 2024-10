Pierce Brosnan kot Sončni kralj v nedeljskem filmu na POP TV

Irski igralec Pierce Brosnan tokrat nastopa v vlogi kralja Ludvika XIV., ki ga iskanje nesmrtnosti pripelje do tega, da ujame in ukrade življenjsko moč morske deklice. Fantazijski film bo na sporedu v nedeljo, 6. 10., ob 22:00, na POP TV.

Fantazijska pustolovščina Kraljeva hči (The King's Daughter) s Pierceom Brosnanom v glavni vlogi spremlja zgodbo francoskega kralja Ludvika XIV., imenovanega tudi Sončni kralj, ki v želji po nesmrtnosti ujame življenjsko moč morske deklice. Toda do zapleta pride, ko v palačo prispe kraljeva dolgo prikrita nezakonska hči Marie-Josèphe, ki vzpostavi vez s čarobnim bitjem. Ko se Marie-Josèphe sooči z Ludvikom XIV., naleti na šokantno odkritje, zato je odločena, da se mu bo postavila po robu ter rešila morsko deklico. Film temelji na romanu The Moon and the Sun avtorice Vonde N. McIntyre iz leta 1997. Snemali so ga v Versajski palači, kjer so morali snemati ponoči, ko ni bilo turistov, ter v Avstraliji. Čeprav so film posneli že leta 2014, je zaradi nepredvidenih težav izšel šele osem let kasneje.

Pierce Brosnan, znan po franšizah James Bond in Mamma Mia!, je v filmu upodobil krutega in mogočnega Sončnega kralja, ki je pripravljen storiti vse, da bi postal nesmrten. Toda načrte mu prekriža njegova hči, ki jo igra Kaya Scodelario. V filmu nastopajo še Benjamin Walker, Rachel Griffiths, Ben Lloyd-Hughes ter William Hurt, za katerega je bil to zadnji filmski nastop pred njegovo smrtjo marca 2022.

Pierce Brosnan kot Ludvik XIV. FOTO: PRO PLUS icon-expand