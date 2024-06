Pr' Hostar 2 promila, slovenska filmska uspešnica, prihaja na POP TV

Film, ki vas bo nasmejal, nadaljuje zgodbo preprostih ljudi z velikim srcem. Ker imajo več sreče kot pameti, se bo angažiral menedžer Tristan in jih zbobnal na kup, da spet zaženejo hotelski presežek Pr' Hostar in ga obogatijo. Vmes še kako punco 'narajmajo', pikado ne bo edini, ki ga bodo metali na roko, postali bodo zvezde družbenih omrežij ter ljubljanskim ritim pokazali, kaj je pravi ruralni safari. Od šanka do šanka in podšanka.

Dogaja se na čudovitem gorenjskem podeželju in je takoj osvojil srca gledalcev, s čimer je postal nepričakovana uspešnica. Domača senzacija je namreč na svoji poti do prvega mesta najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije podrla vrsto rekordov, osvojila tri zlate role in štiri velike zlate role ter zasenčila vse tedanje spektakle tujih filmskih studiev.

Čaka nas nova doza filmske zabave, v kateri bo stopnja smeha povišana še za vsaj dva promila. Pod scenarij se tudi tokrat podpisujeta Dejan Krupić in Goran Hrvaćanin, režisersko taktirko pa je znova prevzel Luka Marčetić. V igralski zasedbi nas poleg druženja s priljubljenimi liki iz prvega dela čaka tudi nekaj presenečenj in posebnih gostov.