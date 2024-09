Robin Williams v eni izmed svojih zadnjih vlog v nedeljskem filmu na POP TV

Robin se je kot komik najprej preizkusil pred svojo mamo. V nekem intervjuju leta 2001 je povedal, da je mama močno zaznamovala njegov smisel za humor, saj si je kot otrok njeno pozornost najlažje zagotovil s tem, da jo je nasmejal. Ta uspeh je sicer plašnega dečka in pozneje mladeniča spodbudil, da je nadaljeval z igranjem v srednji šoli in pozneje na Julliardu v New Yorku, kjer mu je učitelj John Houseman svetoval, naj se poda med komike.

Pustolovska komedija Noč v muzeju: Skrivnost grobnice bo na sporedu v nedeljo, 22. septembra, ob 20.00 na POP TV.

Williams je v dolgoletni igralski karieri ustvaril prepoznavne vloge v filmih, kot so Dobro jutro, Vietnam, Očka v krilu in Društvo mrtvih pesnikov. Za vlogo učitelja v filmu Dobri Will Hunting je prejel oskarja. Oskarjevec je imel praktično vse: slavo, denar, nagrade, gorečo bazo oboževalcev, a imel je tudi zgodovino depresij in demonov, ki so spremljali njegov uspeh. V 40-letni karieri je bilo njegovo zasebno življenje poleg ostalega tudi polno s kokainom povzročenih halucinacij, pa vse do depresije, s katero se je bojeval vse do svoje smrti, ko je življenjsko pot končal pri 63 letih.

Eden Williamsovih najbolj znanih citatov je: "Vsakemu je dana zgolj majhna iskrica norosti. Ne smete jo izgubiti."