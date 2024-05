V romantični komediji Catherine Zeta-Jones išče recept za srečno življenje

Kate Armstrong, ki jo igra simpatična Catherine Zeta-Jones, je odločna šefica kuhinje, ki je navajena imeti vse pod nadzorom. V svoji modni restavraciji na Manhattnu se zato več kot odlično znajde, pod njenim okriljem in budnim očesom pa ves čas trepetajo njeni podrejeni, med katerimi je tudi novi kuhar Nick Palmer ( Aaron Eckhart ). Ker je Nick za njen okus preveč sproščen, sta si s Kate hitro v laseh. Obenem je jasno, da se močno privlačita. A ljubezen bo očitno morala počakati, saj Kate izve šokantno novico, da je postala skrbnica svoje navihane nečakinje Zoe ( Abigail Breslin) . Tako se dobesedno čez noč znajde v vlogi mame.

Vsestranska Catherine Zeta-Jones se je na vlogo v filmu pripravljala tako, da je delala kot strežnica v neki restavraciji v New Yorku. Ko so jo gostje lokala prepoznali, pa se je pretvarjala, da ni slavna igralka. Med snemanjem filma prav tako ni šlo brez nepričakovanih zapletov. Aaron Eckhart se je namreč med snemanjem prizora rezanja čebule urezal in tega ni opazil, dokler Abigail Breslin ni zakričala ob pogledu na kri.