V novi sezoni resničnostnega šova Ljubezen na vasi bomo priča ljubezni na prvi pogled

Nove vasi in kmetje, nove ljubezni, veliko dobre zabave, znani obrazi, iskrena čustva in številna presenečenja – vse to nas čaka v novi, osmi sezoni priljubljenega hrvaškega resničnostnega šova Ljubezen na vasi, ki prihaja v četrtek, 27. 6., ob 21.15 na POP TV.

Hrvaški šov Ljubezen na vasi prinaša nove romance, veliko dobre zabave in seveda nove kmete. Med njimi bo tokrat tudi Slovenec Jože Mastnak, ki ga poznamo iz slovenske oddaje Ljubezen po domače. On in ostali kmetje bodo odprli svoja srca v upanju, da bodo našli pravo življenjsko sopotnico. Nekateri imajo dovolj samote, nekateri so bili prevarani in so pripravljeni na nov začetek, nekateri pa si končno želijo prave ljubezenske izkušnje. A brez dram, prepirov in ljubosumja tudi tokrat ne bo šlo.

Kmete, željne ljubezni, bo skozi prva srečanja s kandidatkami, ki so jim pisale pisma, vse dogodivščine na kmetijah ter vedno napeta izločanja znova vodila voditeljica Anita Martinović, ki ne skriva navdušenja in zadovoljstva nad novimi dogodki s snemanja. ''Vedno rada vidim, koliko zvestih oboževalcev ima naša oddaja, ki komaj čakajo, da se začne, vesela pa sem tudi vseh novih gledalcev, ki morda začnejo gledati oddajo zaradi prijatelja, znanca ali družinskega člana, ki išče ljubezen, in vzljubijo šov. Tudi v tokratni sezoni nas čaka veliko lepih trenutkov in presenečenj. Situacije na kmetijah so vedno napete in razburljive, jaz pa sem na snemanju nove sezone že takoj med spoznavanjem kmetov ostala brez besed, a ne bom razkrila preveč; vse boste izvedeli zelo kmalu,'' je povedala voditeljica Anita Martinović. Prav tako pravi, da je vsako sezono najlepši trenutek s snemanja tisti, ko se pred očmi produkcijske ekipe rodi še ena nova ljubezen.

Anita bo tudi to sezono glasnica veselih novic in rama za jok razočaranim kmetom in kandidatkam, obiskovala bo kmetije ter prisostvovala vedno napetim razhodom.

Kaj se bo dogajalo na kmetijah, kdo bo kriv za dramo in kateri kmetje bodo tokrat našli svojo sorodno dušo, bomo izvedeli v novi sezoni, od ponedeljka do petka, ob 21.10 na POP TV.

''Doživeli smo ljubezen na prvi pogled in obljube o poroki, nato pa je sledil popoln preobrat! Kmetje so si na hitrih zmenkih ukradli več kandidatk kot v prejšnjih sezonah. V tej sezoni lahko gledalci pričakujejo pravi boj za kmete. In oni, čeprav sprva sramežljivi, so se te sramežljivosti zelo hitro znebili. Lahko razkrijem, da se je en kmet zaljubil že takoj na začetku in kot kaže, so njegovo odločitev sprejeli tudi njegovi domači,'' odkriva samo del skrivnosti s snemanja producentka šova Marija-Jelena Zen. Vse ostale podrobnosti pa bodo gledalci morali izvedeti sami v novih epizodah. Slike kandidatov:

