Večerja za prijatelje, ki se sprevrže v kaos nepredstavljivih razsežnosti

Švedsko-kanadska igralka Malin Akerman, ki nastopa v glavni vlogi, je pri komaj 17 letih osvojila laskavi naslov supermodela Kanade. Nase je opozorila v seriji Kako sem spoznal vajino mamo in filmih Odklop, Počitnice za odrasle, Rock za vse čase, Watchmen, Romance med prijatelji, Sedem dni skomin in Vedno priča, nikoli nevesta. Pred kratkim pa smo jo lahko spremljali v vlogi voditeljice Evrovizije 2024.

Malin Akerman in Jack Donnelly, ki v komediji nastopata v vlogi Molly in Jeffa, sta v resničnem življenju mož in žena. Poročila sta se leta 2018. Igralka pa se mora svoji mlajši sestri zahvaliti za odličen odnos, ki ga ima z možem Jackom. Ravno njena mlajša sestra je namreč zaslužna, da sta se Mailn in Jack sploh spoznala.

