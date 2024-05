Will Smith in Margot Robbie kot prevaranta v filmu Žarišče

Komična kriminalka Žarišče (Focus), v kateri v glavnih vlogah nastopata zvezdnika Will Smith in Margot Robbie, nas bo popeljala v svet prevar. Na sporedu v nedeljo, 19.5., ob 20.00 na POP TV.

Will Smith in Margot Robbie FOTO: PRO PLUS icon-expand

Nicky Spurgeon je zelo očarljiv in sproščen moški, ki je odraščal v svetu prevar. Čeprav je družino pozabil in jo pustil v preteklosti, se še vedno ukvarja s sumljivimi posli – od žeparstva do natančno vodene dolgotrajne prevare in še kaj bi se našlo vmes. Nekega dne pa odkrije lastno slabost. Gre za Jess Barrett, prelepo mladenko z zlatimi kodri in frfotajočim kratkim krilcem, ki se poskuša uvesti v mojstrstvo prevar. Bo Jess ogrozila Nickyjevo najnovejšo spletko?

ZANIMIVOSTI: Simpatična Margot Robbie, ki je zaslovela s filmom Volk z Wall Streeta, odlikujeta predvsem pridnost in delavnost. V mladosti je opravljala po tri različne službe hkrati, omenjene kvalitete pa je prenesla tudi v svet zabave. Svojo predanost industriji je demonstrirala prav na avdiciji za film Žarišče. Avstralska igralka je povedala, da je bila na hrvaškem otoku Hvar, ko je prejela klic od svojega agenta, naj se udeleži avdicije. V New York je odletela takoj, ko je bilo to mogoče, na poti pa je izgubila prtljago, zato je morala na avdicijo kar brez ličil in v raztrganih kratkih hlačah, ki jih je nosila na plaži. A vse se je dobro izteklo, saj je dobila vlogo v filmu.

