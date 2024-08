Will Smith v eni od svojih najboljših vlog v filmu Kralj Richard

Po resnični zgodbi posneta biografska drama spremlja življenje Richarda Williamsa, odločnega očeta dveh najbolj nadarjenih ameriških športnic vseh časov, Serene in Venus, ki sta za vselej spremenili svet tenisa. Richard Williams, oborožen z jasno vizijo in 78 strani dolgim načrtom, je odločen, da bo svoji hčeri Venus in Sereno zapisal v zgodovino. Z intenzivnimi treningi na zapuščenem in zanemarjenem teniškem igrišču v Comptonu v Kaliforniji ne glede na to, ali pada dež ali sije sonce, sta dekleti oblikovani z očetovo nepremostljivo predanostjo ter materino uravnoteženo perspektivo in intuicijo, ki premaguje na videz nepremostljive ovire.

Richard Williams, ki sam ni nikoli igral tenisa, je že v otroštvu začel trenirati svoji hčeri. Še pred njunim rojstvom naj bi sestavil načrt za njuno kariero, ki je obsegal 78 strani, saj je izvedel za visoke denarne nagrade v tem športu. Venus in Serena sta se obe povzpeli na prvo mesto WTA lestvice in veljata za dve izmed najboljših teniških igralk vseh časov. Hollywood je zgodbo sester Williams priredil v film, v katerem je vlogo Richarda Williamsa prevzel Will Smith.