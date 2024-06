Zac Efron zaradi vloge v filmu Talisman popolnoma preoblikoval svoje telo

Priljubljeni Zac Efron vloge, ki jih sprejme, vzame izredno resno in je zanje pripravljen storiti marsikaj. Simpatični igralec, ki je zaslovel kot Troy v uspešni franšizi Gimnazijski muzikal, je za potrebe filma Talisman (The Lucky One), ki si ga boste lahko ogledali v soboto ob 20.00 na POP TV, popolnoma preoblikoval svoje telo.

V romantični drami Talisman, v kateri ne manjka vročih ljubezenskih prizorov, se je Zac prelevil v postavnega in mišičastega moškega.

V filmu Zac Efron nastopa v vlogi marinca Logana Thibaulta, ki med vojaško misijo v Iraku nepričakovano odkrije fotografijo neznane ženske in jo shrani za srečo. Pri življenju – tako je vsaj prepričan – ga je na bojišču ohranjala le fotografija, ki jo je našel in na kateri je ženska, ki je sploh ne pozna. Po vrnitvi v domovino se odloči poiskati skrivnostno lepotico in se ji zahvaliti za srečo, ki mu jo je prinesla. Izve, da ji je ime Beth (Taylor Schilling), in se pozanima, kje živi. Ker ob prvem srečanju ne najde pravih besed, ko potrka na njena vrata, sprejme ponujeno službo in začne pomagati pri delu s psi, za katere skrbi njena družina. Postopoma se med njima splete ljubezenska naklonjenost, vendar na poti do njune sreče stojita njen ljubosumni nekdanji mož in Loganova skrivnost, kako je našel talisman. Čeprav mu Beth, ki ima že dovolj lastnih težav, sprva ne zaupa, se med njima razcveti ljubezen in Logan začne upati, da je Beth več kot zgolj njegov talisman.

Zac, ki je za vlogo marinca pridobil kar nekaj mišic, je povedal: "To je bil izziv, bilo je super. Vedno sem se spraševal, ali lahko naredim kaj takega in ali sploh lahko tako fizično preoblikujem svoje telo. Mislim, da mi je na koncu dobro uspelo." Zahtevno je bilo tudi delo na psihi lika, zato je igralec obiskal marince v vojaškem oporišču Camp Pendleton. Zvezdnik je prav tako priznal, da je bil v zadregi, ko si je z mamo ogledal ljubezenske prizore iz filma Talisman. "Film sva si ogledala skupaj in od sramu sem se na svojem sedežu ves čas presedal. Čeprav ni sedela zraven mene, sem se med temi scenami sklonil. Gre za igro, a ko vem, da me pri tem gleda cela družina, je to precej mučno. Vseeno se temu ne da izogniti."

Ne zamudite romantične drame z Zacom Efronom v glavni vlogi v soboto, 8. 6., ob 20.00 na POP TV.