Zgodba o zaroti in maščevanju z Denzelom Washingtonom na POP TV

Akcijski film Pravičnik 2 (The Equalizer 2) je nadaljevanje filmske uspešnice iz leta 2014. Po prvem filmu, v katerem smo spoznali Roberta McCalla, nekdanjega pripadnika posebnih enot, ki je uprizoril svojo smrt, da bi preostanek življenja preživel v miru, kar pa mu nazadnje ne uspe, se McCall posveča temu, kar najbolj obvlada – boju za pravico in reševanje tistih, ki potrebujejo pomoč. Potem ko v organizirani zaroti ugrabijo in ubijejo njegovo nekdanjo šefinjo, se pravičnik sklene maščevati. Na lovu za pravico sreča izkušene morilce, ki utegnejo biti celo tako dobri kot on. Ampak Robert McCall ne pozna strahu. Rešuje težave, ki jih šibkejši ne morejo sami rešiti.

Prvi film o Pravičniku je bil premierno predstavljen leta 2014, zasnovo zanj pa so si ustvarjalci izposodili pri seriji iz 80. let prejšnjega stoletja, v kateri je zaigral Edward Woodward. Washington je takrat prvič stopil v čevlje Roberta McCalla, ki iz krempljev ruske mafije rešuje najstniško prostitutko Teri. To je zaigrala Chloe Grace Moretz. Štiri leta pozneje je izšel drugi film te franšize, v katerem sta moči znova združila Washington in Fuqua, Robert McCall pa tokrat maščuje smrt svoje dobre prijateljice Susan Plummer, ki je bila umorjena, in hkrati naleti na šokantno odkritje. Tretji del franšize pa je izšel leta 2023.

Tako kot prejšnji film tudi Pravičnik 2 temelji na istoimenski seriji iz 80. let. V eni izmed epizod je igrala Melissa Leo, ki se pojavi tudi v tem filmu. Poleg nje in Denzela Washingtona igrata v filmu tudi Pedro Pascal (seriji Igra prestolov, Narcos) in Bill Pullman, ki je igral že v prvem delu in številnih znanih filmih.

Denzel Washington, ki je pred tem upodobil že 55 različnih filmskih in televizijskih likov, je tokrat prvič v svoji karieri posnel filmsko nadaljevanje.

