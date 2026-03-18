Pozabi na dolgčas in odkrij najbolj zabavne oddaje na VOYO

Zabavne oddaje so eden najboljših receptov proti dolgčasu, saj nas nasmejejo do solz, navdušijo z neverjetnimi talenti ali pa nas povabijo k sodelovanju, da preizkusimo svoje znanje. Ne glede na to, ali si ljubitelj talentov, humorja, kulinarike ali adrenalina, boš na VOYO vedno našel nekaj zase. Na VOYO te čakajo tako legendarne domače uspešnice kot sveži tuji formati, ki vsak po svoje poskrbijo za dobro voljo.

NA ŽARU Na žaru je format komedije, pri katerem je "zvezda večera" ali "roastee" glavna žrtev strupenih jezikov, ki je podvržena šalam na lasten račun, z namenom zabavanja širšega občinstva. Ne gre za žaljenje, ampak za poklon osebi, ki je na žaru. Nastopajoči na piker in duhovit način komentirajo tudi drug drugega. Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj! KMETIJA Kmetija je šov presežkov. Šov o odnosih, spoznavanju odnosa do sebe, drugih, narave in dela. Med šestnajstimi tekmovalci so znani obrazi in obrazi, ki to še bodo. Tekmovalci si hočejo z vsemi možnimi taktikami pridobiti prednost na poti do 50.000 evrov, pa jim Natalija Bratkovič s šokantnimi preobrati vedno znova premeša štrene. Kmetija se vrača k spretnostim, zdravi kmečki pameti in moči, kakor se za pravega kmeta spodobi. Znoj bo tekel v potokih. A brez barvite palete čustev ne bo šlo!

VID IN PERO ŠOV Vid in Pero šov je zabavna oddaja, v kateri nas priljubljena voditelja Vid Valič in Peter Poles zabavata s svojimi norčavimi vragolijami, ki prinašajo obilico smeha, s klepeti z zabavnimi gosti in z izpolnjevanjem skritih želja. V vsaki oddaji Vid in Pero poskrbita za dozo optimizma in dobre volje ter gostita številne zanimive goste. SKRITA KAMERA FRANCIJA KEKA Skrita kamera je format, v katerem so ljudje povsem takšni, kakršni so v resnici. Skrita kamera je bolj dokumentarna od dokumentarnih filmov, saj tam ljudje vedo, da se jih snema in se temu prilagodijo. Tukaj vidimo pristne odzive Slovencev in še vedno so zelo smešni. Ko dodamo še mojstra skritih kamer, Francija Keka, je recept za smeh zagotovljen!

NA LOVU Nad kvizom Na lovu se navdušuje ves svet! Voditelj Peter Poles, neizprosni lovec in štirje pogumni tekmovalci prinašajo visok tempo igre in boj z znanjem. Hitre runde vprašanj, odgovorov in nabiranje denarja za tekmovalce, soočenje z lovcem in beg pred mojstri kvizov! Bo kdo ušel lovcu in osvojil bogato nagrado? Dinamičen, napet in poučen šov, ki ga ne smete zamuditi!

SANJSKI MOŠKI HRVAŠKE (Gospodin Savršeni) Resničnostni šov Sanjski moški Hrvaške nas popelje na sanjsko sončno Kreto – med turkizno morje in dih jemajoče sončne zahode, kjer se bodo spletale nove ljubezenske zgodbe in kjer nas čakata kar dva sanjska moška. Vročo dvojno dozo romantike bosta pričarala sanjska moška Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. Različna po značaju, a enotna v želji: najti pravo ljubezen. BRITANIJA IMA TALENT (Britain's Got Talent) Priljubljeni šov Britanija ima talent prinaša neverjetne talente in dih jemajoče nastope! Na žirantskih stolčkih se bodo neusmiljenemu Simonu Cowellu pridružili simpatična pevka Alesha Dixon, karizmatična igralka Amanda Holden ter italijanska zvezda Bruno Tonioli. Na poti do uresničitve sanj pa bosta v zaodrju talente bodrila zabavna voditelja Ant in Dec. Obeta se šov poln dih jemajočih nastopov in izjemnih talentov!

