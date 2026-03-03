Naslovnica
Prebudila so se čustva, z njimi pa tudi pričakovanja

03. 03. 2026

Avtor:
E.M.
sanjski moški hrvaške

Dan po rožnatih vrtnicah je prinesel plaz komentarjev v vili. "Dovolj nam je negativnih novic," je sporočilo eno dekle, medtem ko je drugo odkrito priznalo: "Upam, da na skupinski zmenek nikoli več ne grem z Majo." Napetost v vili je naraščala. "Maja je zame majhna riba," je odmevalo ob bazenu, druga kandidatka pa je pripomnila: "Na splošno je vzdušje bolj napeto."

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Na zmenkih so dekleta iskala potrditve in odgovore. "Lahko ti rečem, da si mi res zelo všeč in da se trudim zate ter da mi ni lahko, ko greš z drugimi dekleti na zmenek, vendar sem sprejela situacijo takšno, kot je, in s tem dovolj jasno kažem, da se trudim zate," je bila iskrena ena od deklet s Karlom. Njegov odgovor ni bil nič manj zahteven: "Res ni lahko. Z nekaj dekleti sem razvil čustva. Vem, da je njim težko, vendar morajo vedeti, da je tudi meni težko."

A niso bili vsi objemi doživeti enako. "Tako objameš prijatelja," je razočarano komentirala ena kandidatka. Vrnitev v vilo ni minila brez zbadanja. "Obe govorita, da sta se oba zaljubila vanju, a nobena ni ostala na zmenku," je sklenilo eno od deklet, druga pa le na kratko rekla: "Res sem utrujena."

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
