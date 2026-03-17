'Predstavljaj si, da se poljubi s štirimi dekleti. To je zame obrabljen moški'

Nova koktajl zabava bo prinesla mirnejši začetek večera, pa tudi vrsto pogovorov, ki bodo popolnoma spremenili odnose med dekleti in sanjskima moškima. Medtem ko bodo nekatere priznale, da so se končno odločile, komu želijo dati svoje srce, bodo druge še naprej poskušale razjasniti, kje pravzaprav stojijo s Petrom in Karlom .

Eno dekle bo odkrito priznalo, da so se njena čustva med oddajo spreminjala: "Od mojega prvega koktajl večera do zdaj sem se res zelo spremenila. Prej sem se smejala, ko mi je bilo neprijetno, zdaj pa se smejem, ko sem srečna."

Hkrati se bo med kandidatkami vse glasneje govorilo o standardih in mejah v ljubezni. "Veš, ko se ti fant zagnusi. Predstavljaj si, da se poljubi s tremi, štirimi dekleti – ali bom jaz peta? To je zame obrabljen moški," bo brez zadržkov povedalo eno od deklet.

Medtem ko bo Petar poskušal razjasniti stare nesporazume, bo Karlo od deklet zahteval popolno odprtost. "Ključna stvar je trenutno, da so vsa dekleta z mano popolnoma iskrena," bo priznal. Vrhunec večera bo prinesla ceremonija vrtnic, pa tudi trenutek, ki ga ni pričakoval nihče. Ena od kandidatk bo presenetila vse, ko bo zavrnila ponujeno vrtnico z besedami: "Oprosti, ampak je ne sprejmem – odločila sem se."