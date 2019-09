Predstavljamo novo generacijo podjetnikov oddaje Štartaj, Slovenija!

Vse izdelke, ki bodo predstavljeni v letošnji sezoni Štartaj, Slovenija! na POP TV, si lahko že ogledate, kupite in preizkusite v 12 trgovinah Interspar po vsej Sloveniji! Podjetnike, ki so jih izdelali in njihove zgodbe od ideje do prodajnih polic boste lahko spoznali v nedeljskih oddajah, prva bo na POP TV že 6. 10. 2019 ob 18.10!

FOTO: Aljoša Kravanja

Alla Luigi, Luigi Petrella Z mesnimi in zelenjavnimi omakami Alla Luigi lahko hitro pripravite okusno kosilo. Štiri različne omake so pripravljene iz sveže zelenjave in mesa slovenskega porekla, brez ojačevalcev okusa in konzervansov. Narejene so po navdihu Luigijeve mame, na pristen italijanski način. Na voljo so mesna omaka bolognese, mesne kroglice v paradižnikovi omaki, veganski ragu in goveji golaž.

Alla Luigi FOTO: POP TV

Altburger, Luka Sinček in Maj Hrovat Altburger je 100-odstotno rastlinski burger, s katerim pripravite hranljiv obrok. Glavna sestavina so sojine beljakovine, ki niso gensko spremenjene, ostale sestavine rastlinskega izvora pa obljubljajo sočnost in dober okus. Izdelava rastlinskega burgerja Altburger ima v primerjavi z mesnim burgerjem veliko manjši vpliv na okolje. Altburgerju je dodan vitamin B12, s katerim poskrbite za vnos pomembnega vitamina.

Altburger FOTO: POP TV

BeLife, Mirza in Zlatan Ljubijankić BeLife kombuča je 100-odstotno naravna gazirana pijača, ki nastane s fermentacijo pravega čaja. Zaradi prisotne aktivne kombuča kulture, bogate s kvasovkami in bakterijami, sestavine fermentirajo in nastane poživljajoč gaziran napitek. Kombuči pravijo tudi živa pijača, saj ni pasterizirana. S tem pozitivno deluje na splošno počutje in telesu daje energijo. Poleg klasičnega okusa zelenega čaja je osvežujoča gazirana pijača na voljo še v okusih ingver-limonska trava in gozdni sadeži.

BeLife FOTO: POP TV

GOGIX, Ervin Presiček Poučna sestavljanka GOGIX krepi ročne spretnosti in umske sposobnosti ter mlajše in starejše sestavljavce vabi v svet konstrukcij, kjer lahko sestavljajo brez predpisanih načrtov. Ravni in ukrivljeni sestavljalni elementi omogočajo gradnjo najrazličnejših modelov ter puščajo domišljiji prosto pot. Nastane lahko vse od preproste vrtavke do zahtevnejših večnadstropnih konstrukcij.

GOGIX FOTO: POP TV

Magea, Enisa Brizani Magea je krema iz naravnih sestavin s 40 % magnezijevega klorida in štirimi različnimi eteričnimi olji: oljem poprove mete, evkaliptusa, zelenke in limonske trave. Ključna sestavina, magnezij, je eden pomembnejših mineralov, ki vpliva na delovanje našega telesa. Sestavine kreme Magea omilijo težave z mišičnimi in menstrualnimi krči ter pomagajo pri nespečnosti, utrujenosti in izčrpanosti.

Magea FOTO: POP TV

Moj Sufle, Špela in Andrej Mis Da bi uživali v vrhunski sladici, ne potrebujete spretnosti kuharskega mojstra. Moj Sufle je predpripravljena in globoko zamrznjena sladica iz 72-odstotne temne čokolade, ki jo pripravite doma v pečici, zato čokoladna sredica ostane tekoča, zunanja skorjica pa mehka in puhasta. Ne vsebuje pšenične moke, žit, emulgatorjev ali ojačevalcev okusa.

Moj Sufle FOTO: POP TV

Vermipur,Metka in Frank Reiser Naravno organsko gnojilo Vermipur je namenjeno vzgoji sobnih in balkonskih rastlin. Nastane v naravnem procesu razkroja organskega materiala s pomočjo deževnikov. Deževniki med prehranjevanjem zemljo in v njej prisotne mineralne delce predelajo v rodoviten humus, poln za rastline pomembnih hranil. Na liter zemlje lončnici dodamo žlico drobno presejanega ekološkega gnojila Vermipur v priročnem pakiranju.

Vermipur FOTO: POP TV

ZIVABOWL,Živa Pogačnik Zivabowl je mešanica različnih semen, oreškov in sadja za hitro pripravo uravnoteženega obroka brez žit in dodanega sladkorja. Zivabowl, bogata z vlakninami, omega 3 maščobami in beljakovinami, je hranljiva malica, ki napolni z energijo. Z dodatkom vode ali mleka po izbiri obrok pripravite v dveh minutah. Na policah lahko izbirate med štirimi okusi obroka Zivabowl: malina, cimet, črni ribez in kakav.