Prekrokana noč: 7 norih zanimivosti iz zakulisja kultne trilogije

Ideja prve Prekrokane noči je bila pravzaprav genialno preprosta. Namesto da bi gledalcem pokazali najbolj noro fantovščino v Las Vegasu, so jim pokazali samo njene posledice. Phil, Stu in Alan se zbudijo v razdejani hotelski sobi, ženina Douga ni nikjer, nihče pa nima pojma, kaj se je zgodilo. Ostanejo jim le namigi, iz katerih morajo sestaviti prejšnjo noč. Režiser Todd Phillips je strukturo filma primerjal celo z detektivsko zgodbo – le da imajo njegovi detektivi hudega mačka. Prav ta formula je iz Bradleyja Cooperja, Eda Helmsa in Zacha Galifianakisa naredila eno najbolj prepoznavnih filmskih trojic tistega časa, uspeh prvega dela pa je volčji trop nato odpeljal še v Bangkok in v tretjem filmu ponovno v Las Vegas. Prvi film še danes ostaja najbolje ocenjeni del trilogije z oceno 7,7 na IMDb, Prekrokana noč pa je pustila sled tudi daleč zunaj kinodvoran. Zbrali smo sedem zanimivosti iz zakulisja, ki jih o kultni trilogiji morda še niste vedeli:

1. Hotelska soba je postala skoraj tako slavna kot igralci

Prekrokana noč FOTO: VOYO

Fotografija skupine prijateljev v hotelski sobi po nekoliko predolgi noči danes skoraj ne potrebuje razlage. Razmetana postelja, sončna očala, utrujeni obrazi in pogled, ki sporoča, da vseh podrobnosti prejšnjega večera morda ni treba deliti z javnostjo. Če spominja na Prekrokano noč, verjetno ni naključje. Film je Las Vegas in predvsem Caesars Palace tako močno povezal s slavno druščino, da so obiskovalci hotela začeli spraševati po znamenitem Hangover apartmaju. Bradley Cooper je celo povedal, da so jim varnostniki hotela razlagali, kako morajo redno ustavljati ljudi, ki poskušajo priti na streho, kjer se odvije eden ključnih prizorov prvega filma. Tudi danes se duh takšnih fotografij nadaljuje na Instagramu in TikToku, kjer uporabniki poustvarjajo estetiko kaotičnega jutra po zabavi. Zanimivo pa je, da apartma iz prvega filma sploh ni bil prava hotelska soba. Scenografi so ga zgradili v studiu po vzoru luksuznih apartmajev Caesars Palace, razlog pa je bil precej praktičen.

2. Za tigra in manjkajoči zob niso potrebovali posebnih učinkov

Tiger v filmu ni bil zgolj rezultat računalniških učinkov. Za prvi film so uporabili štiri prave tigre, izurjene za različne naloge, delo z njimi pa je zahtevalo strog varnostni protokol. Ko so bile živali na prizorišču, so omejili dostop nepotrebnemu osebju, igralci in ekipa pa so se morali izogibati nenadnim gibom. Za zahtevnejše prizore so uporabili tudi animatronskega tigra, katerega obraz je premikalo 30 majhnih motorjev. Za slino na njegovih čekanih so uporabili kar lubrikant. Še bolj presenetljivo je, da ena najbolj znanih vizualnih podob filma sploh ni potrebovala posebnega učinka. Ed Helms, ki igra Stuja, v resnici nima stalnega sekalca in je imel na njegovem mestu zobni implantat, ki ga je bilo mogoče odstraniti. Ko se Stu zjutraj zbudi brez zoba, je torej luknja v njegovem nasmehu prava.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Prekrokana noč VOYO

Prekrokana noč VOYO

Prekrokana noč VOYO

Prekrokana noč VOYO

Prekrokana noč 2 VOYO

Prekrokana noč VOYO











3. Opica iz Bangkoka je nastopila v več kot 20 filmih

Ko se fantje v Prekrokani noči 2 zbudijo v Bangkoku, ima Stu novo tetovažo, Alan precej manj las, v kopalnici pa jih pričaka opica. Igrala jo je kapucinka Crystal, ki je bila ob snemanju stara 17 let in je imela za seboj več kot 20 filmskih vlog, med drugim v filmih Noč v muzeju in Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje. Nastopila je celo v filmu Failure to Launch z Bradleyjem Cooperjem. Čeprav v filmu deluje, kot da ji cigareta ni tuja, je bilo v resnici ravno nasprotno. Njen trener je poudaril, da Crystal ne kadi in celo sovraži dim. Goreči konec cigarete in dim so zato dodali digitalno.

4. Veliko smešnih prizorov je nastalo spontano

Kemija med Philom, Stujem in Alanom je bila eden od razlogov, da je prvi film postal takšna uspešnica. Režiser Todd Phillips je igralcem puščal precej svobode, saj je verjel, da dobra komedija temelji predvsem na pravi igralski zasedbi. Pri drugem delu je bilo improvizacije še več, igralci pa so sproti prilagajali dialoge in skušali drug drugega presenetiti. Zach Galifianakis je tako včasih namenoma izrekel nekaj povsem drugega od napisanega, samo da bi preveril, ali lahko soigralce spravi v smeh.

5. Iz stranske vloge do zvezde trilogije

Prekrokana noč FOTO: VOYO

Ken Jeong se je v prvem filmu kot Leslie Chow pojavil v manjši stranski vlogi, a je njegov nepredvidljivi gangster hitro postal eden najbolj prepoznavnih likov trilogije. Njegova vloga se je z vsakim nadaljevanjem večala, v tretjem delu pa je Chow že eden ključnih likov zgodbe. Še bolj nenavadna je Jeongova pot do filmske kariere. Preden se je resneje posvetil komediji, je končal študij medicine in specializacijo iz interne medicine, ob zdravniškem delu pa nastopal kot stand-up komik. Leta 1995 je zmagal na komedijantskem tekmovanju, po katerem so ga spodbudili, naj se preseli v Los Angeles in resneje preizkusi v komediji. Postopoma je zamenjal zdravniško ordinacijo za filmska prizorišča. Njegov filmski prvenec pa je bil prav v vlogi zdravnika v komediji Knocked Up.

6. Fotografije na koncu niso imele scenarija

Če obstaja element, ki je poleg tigra in Alana postal zaščitni znak Prekrokane noči, so to fotografije ob koncu filma. Šele takrat gledalci skupaj z junaki dobijo dokaz, kaj se je v resnici dogajalo med izgubljenimi urami. Pri drugem delu so ustvarjalci ta koncept ponovili, vendar fotografij niso natančno načrtovali v scenariju. Igralci so se preprosto zbrali, dodali rekvizite in začeli iskati vedno bolj nore ideje. Med ekipo se je razvilo celo nekakšno tekmovanje, kdo bo predlagal najbolj absurdno fotografijo, ki jo je še mogoče posneti. Prav zato zaključna montaža deluje nekoliko drugače od preostanka filma – kot da smo nenadoma dobili dostop do zasebnega telefona nekoga, ki bi ga bilo naslednje jutro najbolje čim prej izbrisati.

Prekrokana noč 2 FOTO: VOYO

7. Za nekaj minut kaosa v tretjem filmu so se pripravljali več mesecev

Če je prvi film temeljil predvsem na posledicah ene nore noči, je trilogija z vsakim nadaljevanjem postajala produkcijsko večja. Vrhunec je prišel v tretjem delu, ko se zgodba vrne v Las Vegas. Za prizor Chowovega pobega nad znamenitim Las Vegas Stripom je ekipa potrebovala helikopterje, štiri padalce, ogromen žerjav, več kamer, policijske zapore in celo dovoljenje ameriške letalske uprave. Ker je Las Vegas Boulevard ena najbolj prometnih ulic v mestu, so jo lahko med snemanjem zapirali le za približno osem minut naenkrat. Ekipa je morala usklajevati celo znamenite fontane hotela Bellagio. Producent Dan Goldberg je snemanje primerjal z vojaško operacijo.

Od ene slabe noči do popkulturnega fenomena

Ko je Prekrokana noč leta 2009 prišla v kinematografe, tudi ustvarjalci niso pričakovali, kaj bo sledilo. Film je osvojil zlati globus za najboljši film v kategoriji komedije in postal takrat najdonosnejša komedija. Toda razlog, da se trilogije spomnimo še danes, verjetno niso samo tiger, tetovaža, opica ali Chow. Phillips je uspeh že ob prvem filmu pripisoval predvsem prijateljstvu med liki. Phil je samozavestni vodja, Stu človek, ki bi najraje živel povsem normalno življenje, Alan pa človek, zaradi katerega normalno življenje praviloma ni mogoče. Skupaj so dovolj različni, da se lahko vse sesuje že ob eni napačni odločitvi. In v treh filmih so jih sprejeli precej. Vi poskrbite za kavč, slabe odločitve prepustite njim. Prva dva filma Prekrokana noč že čakata na VOYO, jutri pa prihaja še tretji. Ravno pravi čas za filmski maraton.