'Prenova doma da družini upanje za nov začetek'

"Oddajo jemljem kot poslanstvo … S tem mislim, da je ne jemljem kot službe, v klasičnem smislu, da oddelam osem ur in potem pridem domov in živim svoje življenje naprej. Tem družinam, ki jim prenavljamo domove, želim res dati neko upanje v boljši jutri, se pogovoriti z njimi, jim dati del sebe, del svojih življenjskih izkušenj, svojega pogleda na življenje, ki je precej pozitiven ... vse našteto avtomatsko dajem tem družinam in se nisem načrtno za to odločila. Se mi zdi, da je dobro, da vedo, da na koncu tunela bo posijala luč, samo nikoli ne smemo obupati, in mislim, da te družine to dojamejo in jim ta prenova doma, ki jo dobijo od nas, res da neko upanje za nov začetek," je za 24ur.com povedala Ana Praznik, ki je med dvema sezonama že večkrat pokazala, da ima socialni čut do sočloveka.