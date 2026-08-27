'Pri vsakem lahko najdem značilnosti, ki mi služijo za gradnjo vloge'

Ko smo voditeljico resničnostnega šova Otok ljubezni Adria Dragano Mićalović vprašali, česa se pri novem izzivu v karieri najbolj veseli, nam je zaupala, da pravzaprav komaj čaka na vse aspekte avanture, ki na VOYO prihaja to jesen. "Veselim se spoznavanja vseh teh ljudi, ki bodo tam živeli, ljudi, s katerimi bom delala. To so res zagotovo specifični ljudje, drugačni ljudje, saj so že s tem, ko so bili izbrani, posebni."

"Želim spoznavati to mladost, to svobodo. In želim videti, kakšna je njihova potreba po ljubezni," je dodala in pojasnila, da je že od mladih nog rada spremljala navade ljudi. "Pri vsakem lahko najdem vsaj kakšnih deset značilnosti, ki mi lahko morda služijo za gradnjo kakšnega lika, kakšne vloge," je razkrila srbska igralka.

Ne le to, Dragana nam je zaupala, da bo tekmovalcem vseskozi nudila oporo, saj želi vlogi v tem edinstvenem regionalnem formatu dodati svoj osebni pečat. In kako se na vse skupaj sploh pripravlja? Preverite TUKAJ.