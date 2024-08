Pridružite se nalezljivi športni energiji in spremljajte Športne igre mladih

Športne igre mladih ob nedeljah na POP TV: začnemo 4. 8. ob 9.40.

Mladi v različnih starostnih kategorijah namreč tekmujejo v malem nogometu, ulični košarki, odbojki, rokometu, tenisu, odbojki na mivki, namiznemu tenisu, šahu, teku na 60 m in igri Med dvema ognjema. Zmagovalci posameznih disciplin vsako leto odpotujejo v Split, kjer poteka regionalna preizkušnja. Tam se mladi športniki in športnice iz Slovenije pomerijo z vrstniki iz regije in skupaj ustvarijo nepozabne spomine. Utrinke s posameznih dogodkov iz različnih slovenskih mest bo moč gledati vsako nedeljsko dopoldne na POP TV od 4. avgusta dalje pa vse do 20. oktobra.