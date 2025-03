Prihaja Delovna akcija: 'Že osem let ljudem spreminjamo življenja na boljše'

Ana in njeni mojstri prihajajo v nedeljo, 16. marca, ob 20. uri na POP TV!

Delovna akcija se vrača na POP TV . "Že osem let pomagamo ljudem in spreminjamo njihova življenja na boljše. To so takšni občutki, ki jih zelo težko opišem. Zelo izpopolnjujoči, hkrati pa čutimo veliko odgovornosti do tega, ker so nas očitno ljudje spoznali kot projekt, ki ga želijo gledati in imeti v svojem okolju," nam je zaupala voditeljica Ana Praznik .

V preteklih sedmih letih so prenovili več kot 70 domov. Obiskali so vse dele Slovenije, saj pomoč ne pozna meja, nobena vas ni predaleč, nobena dolina preozka in noben hrib previsok. Slovenci smo ponosni ljudje in se ne želimo izpostavljati, kadar življenje ni prijazno z nami. Bolezen. Brezposelnost. Vsako pomanjkanje nas osami. Raje si nadenemo masko z nasmeškom in se pretvarjamo, da bomo zvozili, kot da bi prosili za pomoč.

Srčnost ekipe oddaje se iz okolja ene družine hitro prelije tudi na širšo raven: "Cele skupnosti se povezujejo, župani nas kličejo, nas pridejo pogledati in pozdraviti. Veseli so, da smo v njihovih krajih. Vesela sem in ponosna, da sem lahko del takega lepega in srčnega projekta," je še dodala Ana, ki je povedala tudi: "V preteklih sezonah smo spoznali ogromno stisk ljudi, ki jim usoda res ni bila naklonjena. Kjer smo se velikokrat vprašali, kako je lahko tako krivična. Ena napačna poteza in vse se sesuje kot domine. Zato smo tukaj mi. Da te domine postavimo nazaj. Da ljudem vrnemo vero v lepši jutri. Otrokom pobarvamo sobe z veseljem, kamor bodo ponosno povabili prijateljčke in kjer bo hladilnik spet poln, radiatorji topli in bo streha brez lukenj. Da zakrpamo srca in narišemo nasmehe."

Tudi šef mojstrov, ki vse sodelujoče povezuje v dobro utečen stroj, je v preteklih sezonah TV uspešnice spoznal, da smo Slovenci ponosni ljudje in se težko izpostavimo, kadar življenje z nami ni prijazno. "Ko oddajo vidimo na televiziji, tudi mi kakšno solzico spustimo," je priznal in dodal, da je včasih težko spremljati, kaj vse se v življenju posameznikov dogaja.

Že res, da se je Ana zaradi mojstrov naučila poprijeti za mariskatero orodje in se naučila številnih obrtniških del, vendar so bili že temelji med njenim odraščanjem dobro zastavljeni:"Odraščala sem na kmetiji mojega starega očeta, moja mami pa je imela celo življenje trgovino in kavarno, kjer sem med počitnicami neprestano delala. Imam privzgojeno delovno vnemo in občutek, da je treba delati, če želiš rezultate." Prvih rezultatov osme sezone Delovne akcije pa ne zamudite v nedeljo, 16. marca ob 20ih na POP TV.