Prihaja POPolna jesen: kaj bomo jeseni spremljali na naših programih?

POP TV se to jesen seli iz mesta. Gremo namreč na slovenske pašnike in polja, ob tem pa še med zanimive, odbite in podjetne posameznike, pa na odre med talente in na igrišča med športnike ter v kuhinje med chefe. Na Kanalu A bomo spet spremljali veliko športne vsebine, na VOYO pa kmalu prihaja nova VOYO original serija, o kateri bodo zagotovo vsi govorili.

Na prvi šolski dan, 2. septembra, na POP TV prihaja 11. sezona resničnostnega šova Kmetija.

Kmetijo boste gledalci lahko spremljali od ponedeljka do petka.

Nova lokacija. Nova kmetija. Novi izzivi. V letošnji sezoni ne bo časa za neskončno posedanje in sekanje ovinkov. Na Kmetiji bodo tekmovalce pričakali živali, neobdelana polja in mnoga druga presenečenja. Gospodarica Nada jim bo letos še prav posebej gledala pod prste, saj bodo morali skrbeti za živali, ki jih bo letos na kmetiji zelo veliko. Nekatere bodo postale njihove prijateljice in prave zvezde. Kar pripravite se na kozo Jolando.

Tudi nova, že deveta sezona podjetniške oddaje Štartaj, Slovenija! se bo letos preselila na podeželje. Letošnji podjetniki se bodo predstavil z izdelki iz kozjega mleka, sivke, česna in zelišč. Predstavili bodo prednosti in slabosti podjetništva, ki je odvisno od narave, podnebnih sprememb, zakoreninjenih navad in aktualnih trendov.

Serija Ja, Chef! tako kot Kmetija na POP TV prihaja 2. septembra.

Kakšni pa so trendi v tradicionalni francoski kuhinji, boste lahko videli v novih 40 epizodah serije Ja, Chef!, ki na POP TV prihaja 2. septembra. V serijah vam bodo igralci postregli chefa Bohinca na frotirasti posteljici in sestro Boruta, mariniranega v užaljenosti.

To jesen bomo na POP TV praznovali jubilejno 10. sezono priljubljene oddaje Slovenija ima talent. Žirantska četvorka, ki jo sestavljajo Lado Bizovičar, Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Andrej Škufca, obljublja praznovanje, kot ga še nismo videli. "Spraševala sem se, če lahko še kaj najdemo, kaj nas lahko še preseneti, in ta oddaja vedno znova dokazuje, da je še veliko stvari, ki nas še vedno vržejo na rit, nas nasmejejo ali se ob njih razjočemo," je povedala Ana Klašnja. Pripravite se na nikoli videne talente z vseh koncev Slovenije, ob katerih se bomo ob nedeljskih večerih smejali, jokali ter od strahu tudi zakrivali oči.

Jesen prinaša tudi spremembe pri priljubljeni petkovi rubriki Vizita v oddaji 24UR, ki jo bosta po novem od konca avgusta naprej izmenično vodili Špela Lobe in Tjaša Dugulin, dolgoletni novinarki in poznavalki zdravstvenih tem. "Nova vloga je odgovornost, da bo Vizita ostala priljubljena in bo še naprej odlično opravljala svoje poslanstvo," pravi Špela, Tjaša pa dodaja: "Pomembno se mi zdi, da damo prostor prevečkrat prezrti preventivi, dobrim praksam v našem zdravstvu in napredkom odličnih strokovnjakov."

Ko se jesen prevesi v drugo polovico, je čas za največji tekaški praznik pri nas. Tudi letos, natančneje 20. oktobra, bomo na POP TV prenašali NLB Ljubljanski maraton. Ob tem pa gledalkam in gledalcem ponudili vpogled v dogajanje ob progi ter pogovore s strokovnjaki. Tudi na filme nismo pozabili Na POP TV vas v soboto, 31. avgusta, čaka večna klasika Titanik (Titanic), dan kasneje film Blondinki v džungli (Snatched), v soboto, 7. septembra, Umri pokončno 5 (Good day to die hard), 22. septembra pa Noč v muzeju: Skrivnost grobnice (Night at the museum: Secret of the tomb). Tudi Kanal A bo jeseni postregel z nekaj fimskimi klasikami, med drugim s filmom Brez usmiljenja (In the blood), ki bo na sporedu v soboto, 21. septembra, in Ligo pravičnih (Justice league), ki si jo boste lahko ogledali v nedeljo, 6. oktobra.

Šport je doma na Kanalu A Če bodo tekaški navdušenci maraton spremljali na POP TV, pa se bodo na Kanalu A na jesenskem meniju znašle tako vrhunske košarkarske tekme NBA kot veličastne nogometne predstave najboljših klubov v Evropi. Že ta teden so se namreč začele tekme UEFA Lige prvakov, vedno bolj napeto pa je tudi v motociklističnem svetu – še nekaj dirk nas loči do novembrskega kronanja najhitrejšega kralja na dveh kolesih v razredu motoGP. V začetku septembra na Kanal A prihaja še ena novost, in sicer enkratni dogodek iz Ljubljane, Zvezde Evrolige na tivolskem parketu, v katerem se bodo pomerili štirje klubi košarkarske Evrolige. Pesti pa bomo stiskali tudi za naše rokometašice na tekmah EHF Lige prvakinj.

VOYO kmalu bogatejši še za eno novo originalno serijo, o kateri bodo vsi govorili Že tako bogato zbirko VOYO filmov in serij bo 29. avgusta obogatila druga sezona priljubljene serije Hotel Portofino in nas za konec poletja odpeljala na razkošno italijansko riviero. Uporabniki in uporabnice VOYO se bodo razveselili nove, 10. sezone najbolj priljubljenega VOYO originala Ja, Chef!. Če je chef Ljubo Bohinc s svojo ekipo zakuhal nove prigode, pa je VOYO ekipa pripravila popolnoma novo serijo. Jeseni namreč prihaja nova originalna VOYO serija, ki bo, kot se za VOYO spodobi, drzna in bo zagotovo dvignila veliko prahu.

