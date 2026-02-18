Naslovnica
Prihaja velika sprememba: So dekleta pripravljena odpreti svoje srce?

18. 02. 2026

Avtor:
E.K.
Tena in Maja

Ne glede na pretekla presenečenja in grenke priokuse se šov Sanjski moški nadaljuje z novimi, nepričakovanimi spremembami. Petar in Karlo sta soočena z novimi izzivi, ki zahtevajo prilagoditev. Spremljajte dogajanje in izvedeli boste, kako bodo te spremembe vplivale na srca deklet.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Zadnja podelitev vrtnic ni minila brez presenečenj, nepričakovani zapleti pa so pri mnogih pustili grenak priokus. A igra se nadaljuje, na vrsti je nova velika sprememba, na katero ni bil pripravljen nihče! Dekleta se prilagajajo novim pogojem – nekatere z veliko lahkoto, druge pa precej zadržano.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Katera bo znala najbolje izkoristiti dragoceni čas za poglobljeno spoznavanje? Spremembe utegnejo korenito premešati karte. Petar in Karlo sta namreč pred novim izzivom, ki sta ga odločena sprejeti z odprtimi rokami.

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
18. 02. 2026 12.12
Dekleta so odprta, vstopite lahko skozi uho v možgane...
Odgovori
+1
1 0
BrainDance
18. 02. 2026 11.19
Te raje kaj drugega odpirajo :D
Odgovori
+1
1 0
