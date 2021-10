Naj si otroci prikuhajo zabavo!

Otroci, jesen je super čas, da s svojimi kuharskimi prijateljčki začnete pridno listati po kuharskih knjigah, se mamam, očetom, babicam in dedkom pridružite v toplih kuhinjah in z njimi ustvarjate gurmanske mojstrovine, ki bodo navdušile žirante oddaje Mali šef Slovenije.

Pravila tudi letos ostajajo enaka, zato pozivamo kuharske dvojice, da čim prej oddajo svoje prijavnice in se skupaj borijo za dobrobit svojih šol.

V preteklih letih smo z denarnimi nagradami, ki jih tudi letos podeljuje Mercator, mnogim šolam širom Slovenije pomagali opremiti gospodinjske učilnice, postavili smo jedilnice na prostem, obnovili igrala pred šolo, kupili šolske računalnike in še in še.

Uresničili smo želje, ki so jih s prikuhanimi nagradami svojim šolam prislužili zmagovalci in vsi ostali udeleženci kuharskega šova za najmlajše.

V kuhinji se otroci naučijo spoštovati hrano in trud, ki ga njihovi starši vložijo v ustvarjanje zdravih in raznolikih obrokov. Hkrati pa je lahko kuhanje tudi priložnost za druženje in zabavo med lonci.

Naj se kuharska zabava začne!