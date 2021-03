Pomagali vam bomo poiskati ljubezen!

Iščemo nove kmete in kmetice, ljubezni žejne in poljubov lačne, ki bi si radi s pomočjo oddaje Ljubezen po domače poiskali partnerje. Snubke ali snubce. Sopotnike za sprehod po dolgem pašniku ali vroč dan na njivi.

Ljubezen ima namreč čudno lastnost. Povsod je je veliko, a ravno tam, kjer jo iščeš sam, je po navadi ne najdeš. Prav skrije se in včasih je potrebna pomoč, da jo izbezaš na plano. Sramežljivo punco z ljubečim srcem ali nerodnega orjaka z dlanmi, mehkimi kot čokolada, na traktorju.

Biti sam ni sramota. Zna pa biti dolgočasno.

Zato se opogumite in izpolnite spodnjo prijavnico.

Prijavite lahko sebe ali koga drugega. Lahko oba. Saj si vsi zaslužimo topel objem in usklajeno bitje srca.

Dekleta in fantje, ne oklevajte, prijavite se!