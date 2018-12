Prijavi se: Kmetija

Kmetija je lahko resna, delavna in zahtevna. Težki izzivi in nemogoče razmere. Nikoli ne veste, kdo je zaveznik in kdo sovražnik. Ampak Kmetija je tudi zabavna. Zanimivi karakterji, nepričakovani zapleti in nepozabni trenutki. V letu 2019 pripravljamo novo sezono Kmetije za vse tiste, ki ste ob gledanju pomislili, da bi se pridružili dogodivščinam. Na posestvu, kjer vas vedno spremljajo kamere, boste odkrili edinstveno življenjsko izkušnjo in bogato denarno nagrado.



POSTANITE DEL ZABAVE IN SE PRIJAVITE