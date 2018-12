Prijavi se: Mali šef Slovenije

Rad kuhaš? Želiš pomagati svoji šoli z nečim, kar bo razveselilo vse? Na POP TV prihaja zabaven kuharski šov, ki bo preizkusil kuharske sposobnosti osnovnošolcev. Čakajo te kulinarični izzivi, zabavni spretnostni testi in žirija, ki ji nič ne uide. Vsi pari kuharjev bodo nagrajeni, zmagovalca pa bosta osvojila naziv Mali šef Slovenije in si prislužila nagrado, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje.

PRIJAVI SE IN SE POTEGUJ ZA NAZIV MALI ŠEF SLOVENIJE!

Prijavijo se lahko le osnovnošolci, stari med 8 in 15 let, oziroma učenci od 4. do 9. razreda osnovne šole.