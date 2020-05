Prijavi se: OTO karaoke

Poučna pesmica je postala tako priljubljena, da nujno potrebuje še svoj spot, v katerem lahko nastopaš tudi ti. Iz vaših posnetkov bomo sestavili videospot, v katerem boste, vi, otroci sami ali skupaj s starši, zapeli karaoke in zaplesali lastno koreografijo. Tako bomo naredili temeljito umivanje rok zabavno, tudi ko okoli nas ne razsajajo virusi.

Najbolj pomembno je, da se zabavaš. Posnemi se kar s telefonom. Še bolje – naj te posnameta mami ali ati. Najboljše, da je telefon pri snemanju obrnjen ležeče. Pri petju si pomagaj z glasbo, a naj bo čim tišja, da zadoni tvoj prelepi glas. In naj tvoja kreativnost zasije pri miganju in plesanju. Pa ne pozabi, da so najlepši posnetki v svetlem in tihem prostoru.

Posnetek naj starši oddajo prek spodnje prijavnice ali nam ga pošljejo prek Facebooka https://m.me/programoto ali prek e-maila oto@pop-tv.si. Časa imate samo do 8. junija.

Spot bomo sestavili iz vseh vaših posnetkov, objavili pa ga bomo na TV programu OTO, na 24ur.com, na naših družbenih omrežjih in še kje.

Vsak prejet posnetek bomo nagradili z OTO presenečenjem. Seveda se boste ti in tvoji starši s povezavo do videospota, v katerem boš nastopal, lahko pohvalili tudi vsem, ki jih poznate.

POŠLJI POSNETEK IN SE POTEGUJ ZA OTO PRESENEČENJE.