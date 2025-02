Prijavite se v kviz znanja Na lovu

Na lovu je kviz, kjer štejejo znanje, hitrost in taktika! Štirje tekmovalci se podajo v napeto tekmo, kjer odgovarjajo na vprašanja splošnega znanja in poskušajo doseči zaključni krog. A na njihovi poti stoji Lovec – nepredvidljiv in oster nasprotnik, ki jih bo skušal enega za drugim izločiti in poslati domov praznih rok.

Na lovu ni le kviz, ampak prava dirka, kjer morajo tekmovalci bežati pred Lovcem. Jim bo uspelo ohraniti korak prednosti? Je četverica dovolj močna, da ga premaga, ne glede na njegovo bistrost?

Ste hitri, bistri in radi preizkušate svoje znanje? Prijavite se v Na lovu in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika! Prijavite se zdaj in ujemite svojo priložnost!