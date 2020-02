Zmagovalka Talentov do velikega uspeha na prestižnem festivalu v Parizu

Tjaša je z doseženim nadvse zadovoljna: ''To mi bo za vedno ostalo v spominu. Že biti povabljen med nastopajoče je neverjeten uspeh saj je bilo prijavljenih več kot 350 artistov celega sveta. V čast mi je bilo deliti oder s profesionalnimi akrobati, artisti najuspešnejših cirkusov na svetu. Točke vseh artistov so bile preprosto popolne, tu se tudi vidi, da so akrobati izkušeni, kar nekaj jih že nekaj let nastopa v Cirque du Soleil in ostalih cirkusih in imajo za sabo artistične direktorje in trenerje.''