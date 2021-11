Producent Delovne akcije: To so trenutki, ki jih nikoli ne pozabimo

Pred začetkom snemanja nove, že pete sezone oddaje Delovna akcija smo govorili z Milošem Ratkovićem . Kaj trenutno dela ekipa? "Trenutno se ekipa pripravlja na najbolj pomemben del, to je kasting. Pogovarjamo se z vsemi prijavljenimi in obiskujemo potencialne družine po vsej Sloveniji," je povedal Ratković in dodal, da je ekipa že pred snemanjem prve sezone vedela, da bo Delovna akcija uspešna.

Producent pravi, da je vsaka zgodba posebej pomembna in da vsaka pusti pečat, ekipa pa se še posebej rada spomni na Klavdijo Dajič in njena dva sinova: "Oni so zagotovo pustili velik pečat na celotni ekipi," je povedal in dodal: "Tudi recimo snemanje z družino Kovačič je bil poseben izziv, saj smo poleg prenove v petih dneh organizirali tudi poroko za starše. Presenečenje v tej oddaji pa je bila Helena Blagne. To so trenutki, ki jih nikoli ne pozabimo."

Snemanje takšne oddaje, kot je Delovna akcija, ni mačji kašelj. Pa ne le sama izvedba izzivov in snemanje tako velikega projekta. To so zgodbe, ki vplivajo na čustva ljudi, ki oddajo pripravljajo. Zato so Miloš in njegova ekipa še posebej veseli, če se po končanem snemanju katera od družin znova javi in z njimi deli, kakšno je njihovo življenje po tem, ko so bili deležni njihove pomoči. "Veseli smo, ko vidimo, da jim je Delovna akcija dala zagon in jim olajšala življenje. Ena takšnih družin je družina Orban. Veseli so, ker lahko vso energijo usmerjajo v šolanje najstarejše hčerke," se spominja Miloš.

Mojster Jure se je ekipi pridružil po tem, ko je sam gledal oddajo

Da se produkcija, Ana in Bojan ter mojstri odlično ujamejo, je moč začutiti tudi preko zaslonov. Njihova energija in iskreno prijateljstvo se kažeta tudi onkraj kamer. Vsi so se zbrali, da bi pomagali in tako je tudi prav. Med mojstri pa niso samo delavci, ki jih je izbrala produkcija, med njimi je tako na primer tudi Jure Podjavoršek, ki se je za pomoč ponudil sam. Poklical je na POP TV in vprašal, če lahko kako pomaga, nad čemer je navdušen tudi izvršni producent: "To so stvari, ki nam dajejo potrditev, da se ves trud izplača. S skupnimi močmi se res lahko doseže veliko lepih stvari."